Il retroscena di Piqué: "Nel 2007 ho tentennato, stavo per andare alla Juventus"

Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2022 dopo una carriera ricca di successi con la Spagna e con il Barcellona. Ma Gerard Piqué, adesso al centro di tante voci di gossip, poteva anche finire alla Juventus diversi anni fa. Lo ha raccontato lo stesso ex difensore in una intervista concessa al Corriere dello Sport: "L’ultimo anno a Manchester, prima di andare dai blaugrana, stavo per passare alla Juventus - il retroscena raccontato dal 37enne -. Tornato a casa, non ho più avuto tentazioni. Era il 2007".