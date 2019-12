La Juve brucia l'Inter: Kulusevski è suo

Sembrava essere a un passo dall'Inter e invece Dejan Kulusevski potrebbe vestire presto la maglia della Juve. I bianconeri, infatti, avrebbero definito l'accordo con l'Atalanta, che detiene il cartellino del giovane centrocampista svedese in prestito al Parma. Per il suo trasferimento a Torino mancherebbero solo le firme. Dovrebbe arrivare alla Continassa a giugno, ma in caso di necessità, la Juve potrebbe chiedere di anticipare il suo approdo già a gennaio, inserendo nella trattativa una contropartita tecnica come ad esempio Pjaca.

Si tratta di un'operazione chiusa subito per circa 35 milioni di euro più i bonus, che farebbero lievitare la cifra anche a oltre 40. Intesa totale già trovata anche tra la Signora e il giocatore classe 2000 con ingaggio da 2 milioni di euro a stagione per cinque anni.

Perso Haaland, finito un po' a sorpresa al Borussia Dortmund, la Juve ha così deciso di accelerare i tempi per un'altro talento del calcio internazionale, esploso quest'anno con la maglia del Parma: per lui 4 gol e 7 assist in 17 partite di campionato con i gialloblù.