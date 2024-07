Il Chelsea ci prova con Yildiz, ma la Juve dice no: pronti rinnovo e numero 10

IL GIOIELLO

Thiago Motta stravede per il turco che sarà al centro del nuovo progetto. Prima, però, bisogna blindarlo perché i londinesi sono pronti a tornare alla carica

© Getty Images A Euro 2024 con la maglia della Turchia Kenan Yildiz ha confermato tutta la sua classe ed è finito sul taccuino di diverse big europee. Tra queste anche il Chelsea, a cui la Juventus ha chiuso subito la porta in faccia, ribadendo la centralità del 19enne turco nel nuovo progetto bianconero. I londinesi, però, non hanno intenzione di arrendersi e ora Giuntoli deve stringere i tempi per chiudere il rinnovo fino al 2029. E dopo la firma per Yildiz potrebbe esserci la classica ciliegina sulla torta: la mitica maglia numero 10 indossata dal suo idolo Alex De Piero.

Reduce dall’intervento al setto nasale, Yildiz si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza e a fine mese sarà a disposizione. Intanto, però, ha fatto una toccata e fuga per conoscere Thiago Motta, rimasto subito colpito dal gioiellino del Bosforo. "L'ho visto due giorni fa, mi è sembrato un ragazzo fantastico. In campo può fare qualsiasi ruolo. Quando qualcuno ha voglia, disponibilità e volontà di crescere, con il talento che ha, ha solo da migliorare e aiutare la squadra" le parole al miele del nuovo allenatore in conferenza stampa.

Le parti continuano a lavorare per il rinnovo per un altro anno del contratto in scadenza nel 2028 con un ricco ritocco dell'ingaggio. Rimane ancora distanza sulle cifre e sulle eventuali clausole da inserire nell'accordo. La Juve, da parte sua, ritiene di aver fatto una proposta considerevole offrendo un contratto da circa 1,2 milioni di euro a stagione, praticamente il quadruplo di quanto guadagna attualmente. I suoi agenti, considerato che Yildiz è uno dei pochissimi intoccabili della rosa, puntano a spuntare qualcosa in più. Nei prossimi giorni sono in programma nuovi contatti per chiudere la questione: per la felicità di Motta e per respingere le sirene del Chelsea.

