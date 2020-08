Il biografo di CR7 e Messi: "La Juve sta offrendo Ronaldo a tutti, anche al Barcellona"

LA BORDATA

Dalla Spagna arrivano dichiarazioni importanti sul presente e sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce Guillem Balague, biografo del portoghese, di Messi e di Guardiola, la Juve avrebbe infatti deciso di "liberarsi" di CR7 e starebbe cercando una soluzione per il fenomeno portoghese. "Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al Psg è che il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto istruzioni di cercargli una squadra", ha spiegato il giornalista spagnolo. "E' stato offerto a tutti, anche al Barcellona", ha aggiunto.

Vedi anche juventus Dalla Francia: contatto Leonardo-Mendes per portare Cristiano Ronaldo al PSG

Parole pesanti, che sembrano gettare ombre lunghe sul futuro a Torino di Ronaldo. Stando a Guillem Balague, Mendes starebbe passando al setaccio tutti i top club europei per trovare una sistemazione al suo assistito. Sondaggi che finora non avrebbero ancora trovato terreno fertile, secondo quanto riferisce il giornalista: "Hanno bussato anche alla porta del Real Madrid, ma i dirigenti dei Blancos non hanno aperto, replicando con un secco 'no chance'". "Non so se riusciranno a liberarsene facilmente - ha aggiunto Balague durante il programma Football Daily del ‘5 Live’ della BBC -. Chi paga quell'ingaggio?". Domanda pertinente, viste le cifre in ballo. Ma anche retorica vista l'importanza del calciatore non solo a livello tecnico, ma anche mediatico.

Dunque sotto con tutte le ipotesi possibili. Dal Psg alle sirene dal Qatar. Con l'arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera, la Juve starebbe pensando a una "rivoluzione" per ridurre il monte ingaggi e svecchiare la rosa. E in questo senso, al netto delle dichiarazioni di Agnelli, la posizione di Ronaldo va valutata con grande attenzione. Il portoghese ha ancora due anni di contratto con i bianconeri, ma non si possono escludere colpi di scena.