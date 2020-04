Icardi vuole sempre la Juventus: Cuadrado per convincere l'Inter

SECONDA STAGIONE

Quando il calciomercato riaprirà, uno dei tormentoni sarà nuovamente Mauro Icardi alla Juventus. Il futuro dell'attaccante argentino al Psg è in bilico dopo il prestito che scadrà a giugno, ma non tornerà all'Inter. La volontà di Icardi è di vestire la maglia della Juventus ma la trattativa non sarà semplice. I bianconeri dovranno lavorare molto per convincere i nerazzurri a cederlo e una delle pedine potrebbe essere Juan Cuadrado.

Nonostante le smentite e le varie voci provenienti da Parigi, i contatti tra l'uomo mercato bianconero Fabio Paratici e Wanda Nara sono andati avanti per tutta la stagione e, seppur complicata, la trattativa è pronta per essere messa in piedi nuovamente quando i battenti del mercato riapriranno.

L'Inter chiede 70 milioni di euro per sedersi a un tavolo e parlarne oppure delle contropartite gradite a Conte. Fra queste - come raccontato da Calciomercato.com - c'è Juan Cuadrado, esterno colombiano in scadenza nel 2022 e già in passato vicino a lasciare Torino, valutato 20 milioni di euro.