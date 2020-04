Icardi, la Juve rompe gli indugi: contatto Paratici-Leonardo. Per l'Inter 85 milioni

LA MOSSA

Arkadiusz Milik è il nome in pole per l'attacco della Juve, che saluterà Gonzalo Higuain in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 e che compirà 33 anni il 10 dicembre. Ma la dirigenza bianconera continua a battere anche la pista che porta a Mauro Icardi, Ancora lui. Obiettivo inseguito a lungo e poi sfumato con il suo approdo al Psg. Ma ora il richiamo di Maurito torna a farsi sentire. L'argentino ha voglia di tornare a giocare in Italia e la Juve rappresenterebbe la sua rivincita.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il ds bianconero Fabio Paratici - che comunque non avrebbe mai interrotto il dialogo con Wanda Nara, moglie-agente di Icardi - avrebbe rotto gli indugi contattando di recente il ds del Psg Leonardo per capire i margini dell'operazione. Una strada più complicata rispetto a quella che conduce a Milik, che il Napoli non può permettersi di perdere a parametro zero tra un anno: per una questione di ingaggio ma anche perché la trattativa passerebbe comunque prima dal riscatto del giocatore da parte dei francesi. Versando 70 milioni nelle casse dell'Inter. Inter, che dal canto suo, in caso di cessione a un club italiano, incasserebbe dal club parigino dai 10 a 15 milioni in più. A quel punto poi la Juve potrà definire l'affare con il Psg, cercando di abbassare il prezzo del giocatore inserendo qualche contropartita tecnica, su tutte quel Miralem Pjanic molto gradito a Leonardo. Ma si parla anche di Douglas Costa, Alex Sandro e De Sciglio.