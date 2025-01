Gimenez-Hancko, ne resterà solo uno: chi vince tra Milan e Juventus?

Però Milan e Juve premono. I rossoneri, tesoretto o no, si sono già approcciati. I bianconeri attendono l'affondo del Manchester City per Cambiaso per avere la forza economica di sferrare l'attacco: chi vincerà la sfida? Se anche il Feyenoord dicesse sì a una delle squadre italiane, difficilmente darebbe il via poi a un'altra cessione a gennaio e allora il tempismo sembra fondamentale, Milan o Juve devono convincere per primi gli olandesi e in quel caso il colpo sarebbe... doppio: arriverebbe l'obiettivo di mercato e lascerebbe a bocca asciutta la rivale di tante sfide.