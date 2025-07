Liverpool, Luis Diaz chiede la cessione: Bayern pronto a un nuovo assalto

La prima offerta è stata rispedita al mittente, ma la sensazione è che non sarà l'ultima: Luis Diaz è uno dei principali obiettivi del Bayern Monaco. I Bavaresi in questa settimana hanno presentato un'offerta di poco inferiore ai 70 milioni di euro per portare l'esterno colombiano all'Allianz Arena. Il Liverpool però ha rifiutato quest'offerta, ritenendola non sufficiente. E allora Diaz è uscito allo scoperto con la società e, secondo quanto riportato dal The Athletic, avrebbe chiesto la cessione. Per questo un nuovo assalto dei tedeschi non è da escludere: nelle prossime settimane con un'offerta migliorata il colombiano potrebbe trasferirsi in Bundesliga.