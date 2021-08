Dybala vede la Juventus. Rinnovo in vista e 8 milioni a stagione

E' previsto per oggi il primo round dell'incontro tra la Juventus e l'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun. Si parlerà del rinnovo del contratto dell'argentino che, dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, è tornato in modo prepotente al centro del progetto tecnico. Dybala ha voglia di continuare in bianconero e le premesse per un accordo ci sono tutte. Cherubini, capo dell'area sportiva juventina, è convinto di poter chiudere presto la trattativa.

afp