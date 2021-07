Dybala e Pogba insieme in vacanza: i tifosi della Juventus sognano

MERCATO ESCLUSO

Quasi impossibile rivedere argentino e francese, grandi amici, nuovamente in bianconero

Paulo Dybala sta passando le vacanze a Miami, era già andato a seguire dal vivo l'Inter Miami FC dove giocano Higuain e Matuidi, in questi giorni ha incontrato un altro grande ex Juventus: Paul Pogba. I due hanno giocato in bianconero una sola stagione, la 2015/16, ma sono rimasti grandi amici tanto che il centrocampista ha raggiunto la Joya in America subito dopo l'eliminazione della Francia da Euro 2020.

Chiaro che la foto ha subito acceso la scintilla dei tifosi bianconeri, che sognano di rivedere insieme i due nella Juve.

La realtà del mercato però è ben diversa: a Torino l'obiettivo numero uno del centrocampo è Manuel Locatelli, che ha costi ben diversi. Forse l'ipotesi più realistica a livello di soldi sarebbe la partenza della Joya verso il Manchester United ma la Juventus, su ordine di Massimiliano Allegri, vuole blindare l'attaccante, in scadenza 2022, e non appena rientrerà dalle vacanze tornerà a parlare con lui di rinnovo.

Per ora quindi la coppia Dybala-Pogba si può osservare solo in vacanza, per vederli giocare di nuovo assieme è ancora presto.