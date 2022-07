Di Maria arrivato al JMedical: più di 200 tifosi ad accoglierlo, che entusiamo

Alle ore 8:50 Angel Di Maria è arrivato al JMedical per iniziare le visite mediche di rito con la Juventus. L'argentino, sbarcato ieri sera a Torino, è stato accolto da più duecento tifosi che l'hanno acclamato. Il Fideo, così, si è intrattenuto qualche minuto per selfie e autografi. Dopo i controlli medici è prevista la firma alla Continassa. L'ex Psg, svincolato, firmerà con i bianconeri per un anno a sette milioni di euro. Niente opzione per il rinnovo con l'attaccante destinato a tornare in Argentina nel Rosario Central.