David alla Juve, si è mosso anche Motta: i bianconeri ci sperano per giugno

Lo conosceva già benissimo, e martedì se l'è ritrovato contro con tanto di gol all'attivo. Thiago Motta non ha perso tempo con Jonathan David e subito dopo il fischio finale ci ha scambiato anche qualche battuta. Magari strappandogli anche una mezza promessa sul futuro. La Juventus vuole il canadese, potenzialmente il sostituto ideale di Dusan Vlahovic nel caso il serbo non rinnovasse nei prossimi mesi (con stipendio da spalmare). Difficile acquistarlo a gennaio (i francesi lo valutano 15-20 milioni di euro), meglio in estate quando il 24enne si libererà a zero. Ma la concorrenza è folta.