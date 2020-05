Dalla Spagna: Tonali pronto a dire no alla Juve per il Barça

OGGETTO DEL DESIDERIO

Dalla Spagna rimbalza un'indiscrezione di mercato molto interessante su Sandro Tonali. Secondo quanto riporta "Don Balon", il centrocampista del Brescia sarebbe pronto a dire no alla Juve perché avrebbe altri piani. Nel dettaglio, stando al quotidiano iberico, Tonali la prossima stagione potebbe indossare infatti la maglia del Barcellona.

Ipotesi che, con l'Inter attualmente più defilata nella corsa al faro del Brescia, apre diversi scenari di mercato. Compresa l'ipotesi che l'interesse blaugrana per il gioiello di Cellino sia legato a una manovra di disturbo nell'ambito della trattativa con la Juve per il trasferimento di Pjanic. Dettaglio che in Spagna non escludono, visti i continui tira e molla tra i bianconeri e i blaugrana per diversi giocatori, ma che non sminuisce l'attenzione del club catalano per il 20enne.

Il Barça tenta Tonali. E l'idea di giocare con Messi pare stuzzichi molto la fantasia del diretto interessato. La Juve è avvertita.