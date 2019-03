Dalla Spagna: la Juve si inserisce tra Pogba e il Real Madrid

25/03/2019

Il sogno dei tifosi della Juve di rivedere Paul Pogba con la maglia bianconera non è mai tramontato. Anzi. Secondo quanto riportano gli spagnoli di "As", infatti, c'è proprio la Signora sulla strada che vorrebbe il centrocampista francese al Real Madrid . Pogba ha ammesso che gli piacerebbe giocare agli ordini di Zidane e, nonostante l'addio del nemnico Mourinho, il suo tempo al Manchester United potrebbe essere in dirittura d'arrivo.

Il 26enne campione del mondo avrebbe congelato la proposta di rinnovo dei Red Devils (il suo contratto è in scadenza nel 2021), adducendo che vorrebbe un po' di tempo per pensare a cosa fare in futuro. Anche perché al suo fianco c'è un certo Mino Raiola, che vorrebbe giocare al rialzo. Qualunque sia il tavolo a cui si siederà. Così, in caso di mancato prolungamento, a Manchester potrebbero davvero ascoltare eventuali richieste estere. Che vedrebbero proprio la Juve decisa a fare un tentativo per riportare a Torino il "Polpo".



Stando a quanto si dice in Spagna, Agnelli, Nedved e Paratici starebbero pensando seriamente a Pogba per rinforzare il proprio centrocampo con un giocatore di livello assoluto e di sicuro anche al giocatore non dispiacerebbe tornare dove è iniziata la sua esplosione. Oltretutto, la Juve vanta ottimi rapporti con Raiola al contrario di Florentino Perez.