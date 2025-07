Torino, ufficiale il rinnovo di Dembélé fino al 2028

Il Torino "è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Ali Dembélé fino al 2028, con opzione per la stagione successiva. Dembélé è nato a Villepinte, in Francia, il 5 gennaio 2004. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Bourget e del Troyes, nel settembre 2022 viene acquistato dal Torino, entra a far parte della rosa della Primavera e durante la stagione viene chiamato più volte in Prima Squadra. Nel settembre 2023 si trasferisce, in prestito, al Venezia: con la formazione lagunare colleziona 16 presenze e un gol e conquista la promozione in Serie A. Tornato al Toro lo scorso anno, esordisce in Serie A con i granata il 17 agosto 2024 a San Siro contro il Milan. Per lui in totale, nella passata stagione, 17 presenze e un gol. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"