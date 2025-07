Inter, sfumato un obiettivo per la difesa: Mosquera a un passo dall'Arsenal

Cristhian Mosquera è sempre più vicino all'Arsenal. Il difensore classe 2004 ha da tempo un accordo sui termini del contratto con i Gunners che ora però hanno trovato finalmente un'intesa con il Valencia: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il calciatore, anche nel giro dell'under21 spagnola, si trasferirà a Londra per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro bonus compresi. Il Valencia ha provato fino all'ultimo a rinnovare il contratto di Mosquera, in scadenza nel 2026, ma non c'è stato verso: il centrale voleva con forza il trasferimento in Premier. Mosquera era finito anche nella short list dell'Inter. Lo spagnolo infatti rispecchiava tutti i parametri indicati della società: giovane, con ampi margini di miglioramento ma già pronto per palcoscenici importanti e con costi contenuti. Obiettivo sfumato, con l’attenzione dei nerazzurri che torna su Leoni del Parma.