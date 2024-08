Chiesa offerto al Barcellona: Nico Williams può aiutarlo. L'Inter aspetta

DALLA SPAGNA

L'ex Fiorentina spera di finire una big, ma non è da escludere un addio a zero tra un anno

© Getty Images Più i giorni passano e più Federico Chiesa è un caso all'interno del mondo juventino. La dirigenza, supportata dall'allenatore, l'ha messo ai margini: la Vecchia Signora sarebbe ben felice di cederlo per una cifra prossima ai 15-20 milioni di euro. Non sarà facile, con il calciatore che spinge per restare ad alti livelli con un ingaggio importante (almeno 5 milioni di euro). Il suo agente, Fali Ramadani, da settimane sta proponendo l'ex Fiorentina in giro per l'Europa: secondo Sport anche il Barcellona si è visto arrivare la candidatura del laterale già trattato un'estate fa. Una candidatura non scartata, vista la necessità dei catalani di assicurarsi un esterno: al primo posto del taccuino del ds Deco c'è Nico Williams.

Il dirigente nato in Brasile, che in queste ore sta ultimando l'arrivo di Dani Olmo, deve però fare i conti con la volontà dell'attaccante dell'Athletic Bilbao. Quest'ultimo infatti, sembra sempre più orientato a continuare per un'altra stagione con i baschi. Così potrebbe davvero aprirsi una porta in Catalogna per Chiesa, che nei giorni scorsi ha respinto le offerte di Al Ahli e Besiktas. Il 26enne attende, senza escludere la possibilità di andare via nel 2025 a parametro zero: con questo scenario la possibilità di un approdo all'Inter tra un anno sarebbe tutt'altro che da escludere.

In Italia Federico Chiesa piace alla Roma, alla Lazio e pure al Napoli: uno scambio con Raspadori, fa sapere La Repubblica, non è totalmente da escludere. Aldilà di come finirà l'affaire con al centro l'esterno ex Fiorentina, la Juventus porterà a casa due rinforzi sulle fasce: Galeno e Coinceao del Porto sono ai primi posti della lista senza escludere Nico Gonzalez, che a ore deciderà il da farsi con la Fiorentina. Difficile invece arrivare ad Adeyemi, il quale ha giurato amore al Borussia Dortmund.