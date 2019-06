Chelsea, Marina Granovskaia: "Sarri in Italia per la famiglia"

16/06/2019

Marina Granovskaia , braccio destro di Abramovich al Chelsea , sul sito ufficiale dei Blues commenta così il passaggio di Maurizio Sarri alla Juventus : "Durante i colloqui che hanno seguito la finale di Europa League, Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderava tornare nel suo Paese nativo, spiegando che le sue ragioni per voler tornare a lavorare in Italia erano significative. Credeva anche che fosse importante essere più vicino alla sua famiglia , e per il benessere dei suoi genitori anziani sentiva di dover vivere più vicino a loro a questo punto".

La Granovskaia continua: "Maurizio lascia il Chelsea con i nostri ringraziamenti per il lavoro fatto in stagione: la vittoria dell'Europa League, la finale di Coppa di Lega e un terzo posto in Premier League. Ci congratuliamo con lui del nuovo incarico in Serie A e gli auguriamo il meglio per il futuro".