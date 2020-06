'Caso Dybala': il calcio è in crisi, i top player no

Si annunciano tempi difficili per l’economia mondiale. La crisi che si sta delineando dopo la pandemia porterà ad un ridimensionamento di investimenti, capacità produttive e occupazione. Un discorso che vale anche per il pallone. In questo scenario fa una certa impressione la richiesta di Paulo Dybala per il rinnovo del suo contratto con la Juventus. Si parla di 15 milioni di euro l’anno. Una cifra pazzesca se contestualizzata al momento attuale perché anche l’industria calcio avverte i primi scricchiolii. Si pensi all’incertezza sui diritti tv. Difficilmente gli operatori televisivi riusciranno a mettere sul piatto le cifre pre-Covid in tutta Europa. Ma procuratori e giocatori, non è il caso del solo Dybala, sembrano indifferenti alla mutata realtà. Anche i valori dei cartellini hanno già subito drastici ridimensionamenti. Ma gli stipendi dei “nostri eroi” sembrano slegati dai valori di mercato. Mauro Icardi un anno fa valeva tra gli 80 e i 100 milioni. Poche settimane fa l’Inter lo ha venduto al PSG per 50 milioni. Un affare o un mancato affare per i nerazzurri? Vedremo. L’unica certezza è che lo stipendio del calciatore è comunque lievitato di un buon 25%. All’Inter percepiva, 7,5 milioni, a Parigi (per quattro anni) intascherà 10 milioni a stagione.