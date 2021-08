DALLA SPAGNA

E' lotta aperta per l'attaccante della Juventus che sarebbe in partenza. Il Chiringuito lancia la bomba

Cristiano Ronaldo è in partenza. La destinazione non è ancora certa ma troppi indizi, ormai, lo danno lontano da Torino e dalla Juventus. L'ultima voce arriva dalla Spagna con Carlo Ancelotti che lo vorrebbe di nuovo al Real Madrid. La notizia è stata lanciata dalla trasmissione El Chiringuito e sconvolge un po' tutti i piani. Anche perché il portoghese sembrava essersi avvicinato moltissimo al Psg con Mbappé in partenza proprio per la capitale spagnola e pronto a indossare la maglia gloria dei blancos. afp

A svelare l'ultimo rumor di mercato è stato Edu Aguirre, amico da sempre di Cristiano che ha detto: "Parliamo del futuro immediato non del giugno 2022. C’è una possibilità che tutto possa accadere prima del 1 settembre. Ci sono chiamate costanti e credo sia un affare possibile. Carlo Ancelotti vuole riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid, è tutto vero. Sta insistendo per un clamoroso ritorno di Ronaldo al Real Madrid. La relazione tra i due è buonissima".

Insomma, un ritorno al Real non pare lontano, almeno stando alle ultime che arrivano dalla Spagna.

Poi ci sono anche altre trattative che vedono Ronaldo protagonista perché in Francia parlano già di mettere insieme, per la prima volta, la coppia del secolo Messi-CR7. Fantracalcio? Forse, ma nel caso Mbappé sarebbe il prescelto di Florentino Perez.

Più defilato e molto più lontano dalla realtà l'approdo al City di Guardiola.