Bernardeschi saluta la Juventus: "Si è concluso un percorso di vita"

Federico Bernardeschi ha fatto le valigie, salutato gli amici d'infanzia e abbandonato la penisola che lo ha visto sorgere come calciatore professionista. Tra Fiorentina e Juventus, il percorso è stato tortuoso e pieno di complicazioni, ma al momento di fare i conti, il talento di Carrara non ha più sassolini da togliersi dalle scarpe. Bernardeschi si imbarca per la nuova avventura in MLS, al Toronto di Insigne e Criscito, consapevole di aver accumulato più soddisfazioni che rancore nella sua parentesi italiana. Ecco perchè, dopo la calorosa accoglienza all'aeroporto Pearson di Toronto, l'azzurro ha voluto congedarsi dalla Juve con una lettera d'addio sul proprio profilo Instagram.