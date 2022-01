Arsenal in pressing su Vlahovic e Arthur: "Ci stiamo provando"

Arteta ammette le trattative ma aggiunge: "Non so se ci riusciremo". La Juventus attende novità da Dusan

L'Arsenal gioca a carte scoperte su Vlahovic e Arthur. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, rispondendo a una domanda di mercato ha ammesso le trattative pur non menzionando mai direttamente i due giocatori: "Ci stiamo provando ma non so se ci riusciremo. La situazione è complicata, non basta la volontà ma occorrono anche le giuste condizioni". L'attaccante della Fiorentina è un obiettivo della Juventus, che dal canto suo cederebbe il centrocampista brasiliano in prestito agli inglesi per 18 mesi.

Qualche giorno fa era trapelata l'offerta dell'Arsenal alla Fiorentina, quasi 70 milioni di euro per l'attaccante serbo a cui è stato proposto un ingaggio da circa 10 milioni a stagione. Cifre lusinghiere che però Vlahovic al momento preferisce non ascoltare: in scadenza nel 2023 con i viola, preferirebbe restare a Firenze fino a giugno per poi scegliere con calma la prossima destinazione. La Juve lavora da tempo in questa ottica, Allegri lo accoglierebbe volentieri già a gennaio ma è un incastro molto difficile.

Diversa la situazione di Arthur, gli inglesi - dopo aver offerto un prestito secco di 6 mesi - hanno aperto alla richiesta bianconera di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. In questo modo la Juve alleggerirebbe il monte ingaggi per almeno un anno e mezzo. La mediana sarebbe rinforzata dal rientro anticipato di Rovella dal Genoa o da Zakaria del Borussia Monchngladbach, in scadenza a giugno e quindi acquistabile a condizioni di favore.