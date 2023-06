Juve, fatta per il riscatto di Milik: al Marsiglia 6 milioni più uno di bonus

JUVENTUS

L'attaccante polacco rimarrà alla Juve dopo il prestito della scorsa stagione: accontentato Massimiliano Allegri

La Juve ha trovato un accordo con il Marsiglia per il riscatto di Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco costerà al club bianconero 6 milioni di euro più uno di bonus. Milik, dopo la scorsa stagione in prestito, rimarrà dunque in bianconero per la gioia di Massimiliano Allegri che aveva chiesto la conferma del giocatore, che nel 2022-23 aveva messo insieme 41 presenze, nove gol e tre assist.

Ha avuto successo dunque la trattativa della Juve col Marsiglia, dove il giocatore era tornato vista la fine del prestito, anche se alla fine lo sconto è minimo: l'estate scorsa si era pattuito un diritto di riscatto a 7 milioni più due di bonus, di fatto per i conti bianconeri un risparmio di due milioni. Milik è molto apprezzato da Allegri sia come punta che come capacità di poter legare meglio il gioco rispetto a Vlahovic e Kean, il polacco stesso voleva restare a Torino visto che considerava finito il suo periodo al Marsiglia, con cui aveva un contratto fino al 2025.

L'ufficialità è attesa per la giornata di mercoledì.

