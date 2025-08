Son annuncia l'addio al Tottenham. Ora la MLS

Il capitano del Tottenham, Son Heung-min, ha dichiarato che lascerà il club quest'estate dopo un decennio trascorso nel nord di Londra. L'attaccante 33enne è arrivato in Premier League dal Bayer Leverkusen nel 2015 e ha collezionato più di 450 presenze con gli Spurs. A maggio ha vinto l'Europa League, ma ha disputato una stagione deludente rispetto ai suoi standard e ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni alle gambe. Son, che ha segnato 173 gol con gli Spurs, non ha detto dove intende andare in futuro ma sul tavolo c'è un'offerta del Los Angeles FC in MLS.