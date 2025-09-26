Certezze, sorprese e attese: il rendimento dei grandi acquisti della Serie A

I due grandi nomi dell'estate sono stati indubbiamente Kevin De Bruyne e Luka Modric, star del calcio mondiale e approdati in Serie A con aspettative diverse. Già perché se sul belga i dubbi erano relativamente pochi, sul croato qualcuno pensava che sarebbe venuto a godersi il meritato riposo dopo una carriera straordinaria. Il campo, però, ha detto tutt'altro: il centrocampista del Milan (40 anni lo scorso 9 settembre) è diventato un punto fermo negli 11 titolari di Massimiliano Allegri, che l'ha tenuto in campo per tutti e 90 minuti contro Lecce e Bologna. L'ex Real Madrid ha già messo a referto un gol e un assist e ha sempre portato a casa prestazioni da 7 in pagella. Impiego praticamente analogo per De Bruyne al Napoli: quattro su quattro da titolare e due giocate per intero. Ancora a secco di assist, l'ex City ha siglato due gol: uno su punizione e l'altro su rigore, manca ancora quello su azione. Luka e Kevin si sfideranno domenica sera in un Milan-Napoli che promette già spettacolo, anche grazie a loro due.