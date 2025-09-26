Zaniolo, parla l'agente: "Udinese la scelta giusta"

Il trasferimento di Nicolò Zaniolo all'Udinese è stato uno dei colpi più interessanti dell'ultima sessione di calciomercato. Claudio Vigorelli, agente del giocatore, ha svelato dei retroscena sulla trattativa: "È stata lunga e complessa, Nicolò è stato bravo ad avere pazienza e a volere sempre con forza il trasferimento all'Udinese. La chiusura dell'accordo è arrivata quasi allo scadere del calciomercato e questo vi fa capire molto. Siamo tutti convinti che Udine sia stata la scelta migliore per Zaniolo, calcisticamente e umanamente. C'è già molta sintonia tra lui e Runjaic".