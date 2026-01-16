Logo SportMediaset

Mercato

Juventus, Spalletti: "Mercato? Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare"

16 Gen 2026 - 16:37

"Se mi aspetto qualcosa dal mercato? Quello di gennaio è fatto apposta per introdurre caratteristiche differenti che non hai. E, per questo motivo, è dal mio arrivo che siamo sul mercato. Sono due mesi che conosco sempre cose nuove dai miei calciatori, con una visione del calcio come questa ti si aprono sempre nuove conoscenze. Sono convinto si possa crescere ancora, l'aspetto più importante sono queste novità". Così Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, in vista della sfida contro il Cagliari. "Mercato? Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare, ci pensa il direttore sportivo, che è una persona seria. Yildiz lo voglio lasciare tranquillo. È fortissimo e fa un lavoro straordinario, non gli voglio creare pressioni di alcun tipo. Kostic lo vedo motivato, Cabal è tornato ai suoi livelli. Quando i calciatori sono al top individuale puoi metterli ovunque", ha aggiunto.

