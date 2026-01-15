Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juventus, ufficiale il rinnovo di Mazur, centrocampista classe 2007 della Next Gen

15 Gen 2026 - 19:10

Patryk Mazur rinnova il suo contratto con la Juventus e prosegue il suo percorso di crescita in bianconero, iniziato nel 2023 nel settore giovanile e proseguito in questi ultimi mesi anche in Next Gen: è ufficiale il prolungamento dell’accordo con il giovane classe 2007 fino al 30 giugno 2029.

In questa stagione il centrocampista polacco ha giocato cinque gare di campionato con la squadra allenata da mister Padoin e tre in UEFA Youth League (con un gol messo a segno contro lo Sporting CP), prima di passare in Next Gen con cui ha raccolto finora nove presenze complessive - otto nel girone B di Serie C e una in Coppa Italia di Serie C.

mercato
juventus
juventus next gen

Ultimi video

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

01:01
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 14/1 SRV

Il mercato della Juventus: Chiesa fa un passo verso Torino

00:43
CLIP CLAUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN 14/1 SRV

Il mercato del Milan: si complica lo scambio tra Loftus-Cheek e Gatti

00:51
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA 14/1 SRV

Il mercato della Roma: chiuso un altro colpo

00:42
CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

CR7 non è solo: arriva un altro ex Juve

00:54
Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

Fiorentina, un assist man per Kean dalla Premier

00:45
Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

Juve, un ex compagno di Messi per Spalletti

01:28
Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

Raspadori-Atalanta: le cifre. Follie per Lookman

00:36
Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

Juve-Milan: le ultime sull'affare Gatti-Loftus-Cheek

00:48
Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

Accomando: "Su Lookman c'è il pressing del Fenerbahce"

I più visti di Mercato

Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

Un'occasione per Giuntoli: il dirigente ex Juve può ripartire dall'Arabia Saudita

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Accomando: "Juventus-Chiesa, ecco a che punto siamo"

Balotelli riparte da Dubai, ma quanti nomi ancora tra gli svincolati

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Arena, l’agente: "Orgogliosi ma lasciamolo tranquillo. Nato per fare il calciatore"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:10
Juventus, ufficiale il rinnovo di Mazur, centrocampista classe 2007 della Next Gen
18:25
Brescianini: "Facile scegliere la Fiorentina, ho voglia di mettermi in mostra"
17:23
Manchester United, per la panchina spunta anche De Zerbi
16:39
Atletico Madrid, tutto fatto per il rinnovo di Giuliano Simeone: clausola monstre
15:15
"Debacle totale" Arbeloa: il Real Madrid cerca già un nuovo tecnico