La Juventus continua a lavorare per il prossimo anno e l'obiettivo è rinforzare l'attacco. Pensando a un possibile addio di Dusan Vlahovic, il club bianconero starebbe innanzitutto pensando a Mateo Retegui come riportato da Tuttosport considerato che Manchester United e Atletico Madrid avrebbero messo gli occhi sul giocatore dell'Atalanta. In alternativa si potrebbe pensare a Rasmus Hojlund, in uscita dal Manchester United.