Parma, il rinnovo di Chivu è vicino

Nuovo vertice in casa Parma Calcio 1913 per definire la guida tecnica in vista della prossima stagione, dopo la salvezza guadagnata sul campo all'ultima giornata. Salvo clamorosi colpi di scena sarà Cristian Chivu a guidare i crociati. L'esito dell'incontro tra i vertici della dirigenza del club ducale e l'allenatore è stato positivo. Nel summit, alla presenza del ceo Federico Cherubini, sono state gettate le basi per programmare la stagione futura. Chivu dovrebbe firmare un prolungamento fino al giugno 2027.