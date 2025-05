Il Milan si separa da Conceiçao

In attesa di annunciare il ritorno di Max Allegri in panchina, il Milan ha comunicato che non proseguirà il percorso con Sergio Conceiçao "nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sergio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro".