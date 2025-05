Ancelotti: "L'addio al Real? Deciso dopo l'Arsenal"

Carlo Ancelotti torna a parlare dell'addio al Real Madrid e il trasferimento sulla panchina del Brasile. Il commissario tecnico dei verdeoro ha rilasciato un'intervista a Marca dove ha analizzato tutti i passaggi della trattativa: "I risultati non sono stati quelli attesi. Anche il gioco della squadra non è stato buono ed era giunto il momento di fare qualcosa. Dopo la partita contro l'Arsenal ne abbiamo parlato e abbiamo deciso. La squadra non stava andando bene ed è stato allora che abbiamo capito tutti che era meglio che io guardassi al Brasile".