Milan, Reijnders verso l'addio: disdette le vacanze per giocare il Mondiale per Club con il Manchester City

L'addio di Tijani Reijnders al Milan appare sempre più vicino. L'ennesimo indizio arriva questa volta dalla Spagna e per la precisione da Ibiza dove il calciatore olandese avrebbe dovuto trascorrere le vacanze in compagnia della famiglia a luglio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista orange avrebbe disdetto tutto al fine di disputare il Mondiale per Club.