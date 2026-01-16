Juventus, resta viva l'idea Maldini: il suo arrivo non escluderebbe Mateta

La Juventus non molla la pista che porta a Daniel Maldini. Nonostante il raffreddamento degli ultimi giorni, la squadra bianconera continua a pensare all'attaccante dell'Atalanta, ai margini del progetto. L'ad Comolli e il ds Ottolini sono al lavoro per regalare rinforzi a Spalletti (in particolare un vice Yildiz) in questi ultimi giorni di mercato: resta sempre vivo anche l'interesse per Mateta. L'acquisto di uno dei due non escluderebbe l'arrivo dell'altro. Anche a livello d'ingaggio, Maldini sarebbe meno "ingombrante" rispetto a Federico Chiesa, altro nome accostato nelle ultime settimane.