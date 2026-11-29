La Juventus intensifica i contatti per assicurarsi Alexander Sorloth a gennaio attraverso un blitz a Madrid effettuato mercoledì scorso dal direttore sportivo Marco Ottolini, con l'obiettivo di riaprire il dialogo con l'Atletico Madrid sulla base di un prestito low-cost. Lo scrive Il Giornale.
Il centravanti norvegese rimane infatti il profilo prediletto da Luciano Spalletti per rinforzare il reparto offensivo bianconero nella finestra invernale, anche se i Colchoneros hanno detto no all'ipotesi di uno scambio alla pari con Jonathan David.