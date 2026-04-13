Juve, Spalletti rivuole Kim: con la Champions sarà assalto all'ex Napoli
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Dopo il rinnovo e il sorpasso al Como al quarto posto, Luciano Spalletti comincia già a pensare alla prossima stagione e prepara per il club una lista di desideri per il mercato estivo. Si parte dalla difesa, dove secondo quanto riporta Fabrizio Romano il tecnico della Juve avrebbe espresso il desiderio di tornare a lavorare con Kim Min-Jae e potrebbe fare un tentativo in prima persona per convincerlo a trasferirsi a Torino in estate.
Il difensore coreano del Bayern, che con Spalletti ha vinto uno scudetto a Napoli, lascerà quasi sicuramente la Germania a fine stagione nonostante un contratto in scadenza nel 2028 (non gioca una partita titolare da gennaio) e i rapporti con il suo ex tecnico sono ottimi, ma il Bayern non farà sconti: per il cartellino del difensore chiede circa 40 milioni.
Una cifra importante, come importante è lo stipendio del giocatore, che in Baviera guadagna poco più di 8 milioni di euro netti all'anno. Per questo per provare a portarlo a Torino e soffiarlo al Milan, sarà fondamentale la qualificazione in Champions League.