Juve, Spalletti rivuole Kim: con la Champions sarà assalto all'ex Napoli

Dopo il rinnovo e il sorpasso al Como al quarto posto, Luciano Spalletti comincia già a pensare alla prossima stagione e prepara per il club una lista di desideri per il mercato estivo. Si parte dalla difesa, dove secondo quanto riporta Fabrizio Romano il tecnico della Juve avrebbe espresso il desiderio di tornare a lavorare con Kim Min-Jae e potrebbe fare un tentativo in prima persona per convincerlo a trasferirsi a Torino in estate.