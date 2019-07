Nome nuovo per la Juve. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, Maurizio Sarri avrebbe chiesto a Paratici Danny Rose e a breve verranno avviati i primi contatti col Tottenham. Il giocatore sarebbe una specifica richiesta del tecnico per coprire la corsia sinistra con Luca Pellegrini probabilmente destinato ad essere ceduto in prestito per fare esperienza. Su Danny Rose ci son oanche Psg e Schalke04.