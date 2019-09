Fabio Paratici ha confermato le difficoltà della trattativa per il trasferimento di Mario Mandzukic dalla Juventus al Qatar. "Mandzukic? La situazione è in stallo, aspettiamo notizie nei prossimi giorni e vedremo cosa succede. C'è tempo fino al 30 settembre per il mercato in Qatar", ha detto il ds bianconero a Sky.