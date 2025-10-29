Juve: occhi su Hjulmand, le alternative sono Bouaddi e Schlager

Il primo nome sulla lista di Comolli potrebbe essere quello di Hjulmand: ex Lecce ora allo Sporting CP e considerato il profilo ideale per il centrocampo bianconero. L'unico problema sarebbe quello legato alla fattibilità della trattativa, vista la clausola da 80 milioni che i portoghesi vorrebbero far valere. La Juve aveva provato a bussare alla porta dello Sporting anche in estate, senza entrare nel vivo dei discorsi ma con la sensazione di poter sbloccare l'affare anche per una cifra pari a circa metà della clausola. Si studiano anche le alternative, tra cui spiccano i nomi di Bouaddi e Schlager. Per il primo, le difficoltà sono sempre legate al costo del cartellino (circa 30 milioni), mentre il secondo non convince fino in fondo per la carta d'identità (quasi 28 anni).