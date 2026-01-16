Juve-McKennie, rinnovo obbligato: l'Atletico spaventa, lui chiede l'aumento

Non si può più aspettare: le prestazioni da leader di Weston McKennie, divenuto il "motore" insostituibile per Spalletti, impongono alla Juventus di accelerare sul rinnovo. La priorità è dettata dal mercato: su di lui ci sono club di Premier League e soprattutto l'Atletico Madrid, pronto a tentare il colpo già a gennaio. La società ha messo in agenda un incontro decisivo per blindarlo. Per la fumata bianca, però, non basterà un prolungamento "soft": l'americano, che oggi guadagna 2,5 milioni, chiede un adeguamento dell'ingaggio in linea con i titolari del reparto (come Locatelli e Koopmeiners), puntando a una cifra tra i 3 e i 4,5 milioni. Lo scrive Tuttosport.