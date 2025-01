Juve, intoppo Kolo Muani: potrebbe non essere convocato

Piccolo intoppo per l'ufficializzazione dell'ingaggio di Randal Kolo Muani da parte della Juve. Il Psg, infatti, dovrebbe ancora risolvere un problema con il numero massimo di giocatori in prestito e per questo la documentazione per la cessione fino a giugno dell'attaccante non può essere depositata. A Torino professano ottimismo, forti di un accordo inattaccabile, ma se il tutto non si risolverà entro mezzanotte, Kolo Muani non potrà essere disponibile per la sfida di domani contro il Milan. Il trasferimento, però, non sarebbe a rischio.