Juve, idea Thiago Almada: proposto l'argentino in prestito

Spunta una nuova pista per l'attacco della Juventus: secondo Sportitalia, alcuni intermediari avrebbero proposto ai bianconeri il profilo di Thiago Almada. Il classe 2001, arrivato in estate all'Atletico Madrid per 21 milioni, sta faticando a trovare spazio con Simeone (solo 587 minuti in stagione) e potrebbe partire in prestito. La dirigenza valuta con attenzione l'argentino come possibile alternativa "low cost" nel caso in cui il ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool dovesse rivelarsi impossibile.