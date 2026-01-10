Logo SportMediaset

Seguici anche su

Mercato

Juve, idea Thiago Almada: proposto l'argentino in prestito

10 Gen 2026 - 10:00

Spunta una nuova pista per l'attacco della Juventus: secondo Sportitalia, alcuni intermediari avrebbero proposto ai bianconeri il profilo di Thiago Almada. Il classe 2001, arrivato in estate all'Atletico Madrid per 21 milioni, sta faticando a trovare spazio con Simeone (solo 587 minuti in stagione) e potrebbe partire in prestito. La dirigenza valuta con attenzione l'argentino come possibile alternativa "low cost" nel caso in cui il ritorno di Federico Chiesa dal Liverpool dovesse rivelarsi impossibile.

Accomando: "La Juve si avvicina a Chiesa, per Lookman c'è il Fenerbahce"

Accomando: "Raspadori-Roma in chiusura, il Toro vuole Mandas"

Accomando: "Stallo su Frattesi al Fenerbahce, il Napoli pensa a Ferguson"

MCH ARRIVO TAYLOR (LAZIO) A CIAMPINO MCH

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Guendouzi via, ecco chi sarà il sostituto del francese

Miceli: "Juventus-Chiesa, nessun contatto ufficiale"

Miceli: "Nel mirino di Manna c'è un centrocampista importante"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Miceli: "Roma, passi avanti per Raspadori"

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

