Primo giorno di lavoro per il nuovo dg della Juventus Damien Comolli. In tarda mattinata, l'ex presidente del Tolosa è arrivato alla Continassa per cominciare la propria esperienza in bianconero. Nelle prossime ore, inoltre, avrà l'occasione di incontrare Igor Tudor. Anche Giorgio Chiellini è arrivato nel quartier generale bianconero, pronto a diventare operativo nel suo nuovo ruolo.