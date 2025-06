Da Bastoni a Osimhen: l'Al Hilal vuole regalare a Inzaghi uno squadrone

Il nome che fa sicuramente più specie è quello di Theo Hernandez che, dopo esser stato a lungo avversario nella Stracittadina milanese, potrebbe ritrovarlo come alleato in campo. Il francese potrebbe essere al capolinea con il Milan, tanto che l'Al Hilal gli avrebbe offerto diciotto milioni di euro l'anno. Se il club rossonero avrebbe trovato già un accordo con la squadra araba, Theo Hernandez avrebbe detto no anche per la volontà della famiglia in attesa di altre proposte più allettanti dal mercato europeo.