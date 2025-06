Panchine Serie A: quasi sistemate le grandi, restano ancora dei dubbi per almeno 10 squadre

C'è giusto da capire se Fabregas si libera per l'Inter e se Tudor resterà dopo il Mondiale per club. Le cosiddette grandi, in ogni coso, hanno già delle certezze in panchina. Con delle eccezioni, visto che l'Atalanta non può più essere messa tra le provinciali. A Bergamo si sta facendo un casting ristretto che comprende Thiago Motta, Palladino, Viera e, più staccato, Juric. Quasi tutti figliocci di Gasp, anche se ognuno con le sue caratteristiche. Chi sembra in alto mare è la Fiorentina. Si passa da candidati giovani e rampanti, come Farioli e Gilardino, a voci di ritorni all'antico, come Pioli. Piace anche Vieira, che però sembra destinato a restare al Genoa. Anche Chivu, considerato possibile nome per il post Inzaghi proseguirà la sua ultima avventura, quella sulla panchina del Parma.