Juve, Chiellini: "Creeremo squadra competitiva per la prossima stagione"

Anche Giorgio Chiellini fa il suo esordio ufficiale da director of football strategy della Juventus nel contesto del Mondiale per Club. L'ex capitano bainconero ha parlato così degli obiettivi della Vecchia Signora in questa manifestazione: "Stagione complessa e faticosa, ma negli ultimi giorni ci siamo allenati bene. Sono fiducioso per l’inizio di questo torneo importante. È la prima edizione e c'è tanta voglia di fare bene e andare avanti, ma dobbiamo pensare una partita alla volta". Poi le domande all'ex difensore della nazionale passano sul piano del mercato e del futuro dei bianconeri: "Su questo tema c'è confronto quotidiano con Tudor. Ora la priorità è la partita ed è giusto che giocatori e mister pensino a quello. C'è la dirigenza che sta pensando al futuro: con i giusti tempi creeremo una squadra competitiva per la prossima stagione. Punto di riferimento per i giovani? La squadra sta crescendo. Le avversità superate nella scorsa stagione faranno crescere il gruppo. Hanno una guida di leadership come Igor che negli ultimi mesi gli ha dato tanto: ha dimostrato di rappresentare la Juventus nel migliore dei modi. C'è fiducia per questo torneo e per la prossima stagione"