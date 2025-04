Juve, c'è ancora distanza sul rinnovo di McKennie

Manca ancora qualche dettaglio per arrivare all'intesa tra la Juventus e Weston Mckennie sul rinnovo. Lo statunitense ha un contratto con i bianconeri fino a giugno 2026 e sembrerebbe esserci volontà reciproca di venirsi incontro per arrivare a una quadra su cifre e durata del nuovo accordo. Secondo quanto affermato da Matteo Moretto, l'entourage del calciatore e i dirigenti bianconeri si rivedranno nelle prossime settimane per provare a sbloccare la situazione che, al momento, rimane di stallo.