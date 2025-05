Roma, Ranieri: "Dovbyk incedibile? Non è acquisto sbagliato"

"Dovbyk? Io ancora ci credo. È un giocatore che ha fatto notevoli progressi e ha ancora tanto da migliorare. Non è un acquisto sbagliato, essere il capocannoniere della Liga significa tanto. Poi c'è chi si adatta prima e chi si adatta dopo. Spesso voi ricordate Dzeko, che nel primo anno non aveva fatto quello che ha fatto dopo. Io so che ci ha portato a tanti punti importanti, per cui credo che, come primo anno, sia positivo. Deve migliorare, perché ha i mezzi e le capacità per farlo". Così il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. "Se è incedibile? Non mi piace parlare di queste cose, a me piace parlare di quello che possiamo raggiungere quest'anno. Vogliamo il massimo, per cui queste sono tutte parole che possono distrarre la nostra concentrazione sull'oggi. Quello che avverrà dopo la fine del campionato sarà oggetto di altre considerazioni. Vale per Dovbyk e per tutti", ha aggiunto.