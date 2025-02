La Juve piazza un altro colpo in difesa: raggiunto l'accordo con il Newcastle per Lloyd Kelly, classe 1998, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15-18 milioni. Al club inglese anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, su cui il club bianconero ha deciso di puntare con decisione dopo la brusca frenata per Kevin Danso.