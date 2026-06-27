Juric pronto a firmare con il Monza: ha risolto con l'Atalanta con quattro mesi di buonuscita

“Atalanta BC comunica di aver formalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Juric. La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera”. Ora Juric è pronto per la nuova avventura con il neopromosso Monza. L'allenatore croato ha risolto il contratto grazie a una buonuscita di quattro mesi che dovrebbe attestarsi intorno ai 650 mila euro (sul contratto da 2 milioni totali) per l'ultimo anno di contratto rimasto.