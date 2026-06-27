Juric pronto a firmare con il Monza: ha risolto con l'Atalanta con quattro mesi di buonuscita

27 Giu 2026 - 21:31
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“Atalanta BC comunica di aver formalizzato un accordo di risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore Ivan Juric. La società augura al tecnico le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della propria carriera”. Ora Juric è pronto per la nuova avventura con il neopromosso Monza. L'allenatore croato ha risolto il contratto grazie a una buonuscita di quattro mesi che dovrebbe attestarsi intorno ai 650 mila euro (sul contratto da 2 milioni totali) per l'ultimo anno di contratto rimasto.

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